Лукашенко привез карту переброски ВС Польши к границам Союзного государства

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. По его словам, которые приводит ТАСС, власти Польши «подключили» к этому немалое количество наемных бойцов и основные стратегические резервы.

Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет, — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. На совещании с постоянными членами Совета безопасности Нарышкин отметил, что Варшава может ввести свои войска на Западную Украину. По его сведениям, на Западе также растет «осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос времени».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в МИД страны был вызван посол России из-за слов Путина о том, что благодаря позиции Сталина Польша получила «значительные земли» на западе, которые в прошлом принадлежали Германии. Моравецкий, в свою очередь, назвал Сталина военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков.