Лукашенко заявил о неприемлемости передачи украинских земель Польше

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи

Передача украинских земель Польше неприемлема, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Стрельне. По его словам, которые приводит БелТА, если населению Западной Украины нужна будет поддержка, Белоруссия окажет ее.

Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать, — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. На совещании с постоянными членами Совета безопасности Нарышкин отметил, что Варшава может ввести свои войска на Западную Украину. По его сведениям, на Западе также растет «осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос времени».

Путин также напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. Он подчеркнул, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина. На сегодняшний день, по мнению Путина, польские лидеры обратили свое внимание на территории Украины. Именно поэтому Варшава стремится ввязаться в боевые действия и формирует некую коалицию среди западных стран.