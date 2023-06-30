В Госдуме напомнили Польше о последствиях размещения ЯО в стране Депутат Госдумы Журавлев заявил, что Польша станет мишенью для российской армии

Фото: Пресс-служба партии «Родина»

Депутат Госдумы Алексей Журавлев

Предложение Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие превращает Польшу в первоочередную мишень для российской армии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, в свое время премьер-министр Польши Дональд Туск предостерегал о таких шагах.

Польша давно тянет на себя одеяло главной европейской любовницы США, оспаривая это звание у Германии, и тут, конечно, число ядерных бомб, все равно, что подаренные драгоценности — у немцев-то их больше всего, а полякам пока ни одной так и не досталось. Даже одними только своими предложениями паны превращают Польшу в первоочередную мишень для российской армии, — заявил Журавлев.

Он напомнил, что в Польше как раз сейчас всплыли стенограммы переговоров бывшего премьера Туска с руководством США — речь в них шла всего лишь об американских противоракетных комплексах. И Туск тогда, еще в 2008, заявил, что получил однозначное предупреждение от Путина: если такие системы в Польше появятся, Россия непременно внесет их в список первейших целей.

С тех пор стратегия наша на этот счет, надеюсь, не поменялась, тем более, что Запад организовал у наших границ такие провокации, что Россия для защиты собственных интересов вынуждена была ядерное оружие разместить уже и в Белоруссии, — сказал Журавлев.

Он добавил, что из Белоруссии подлетное время на пять-семь минут меньше, и это может сыграть решающую роль, если польские политики добьются использования ядерного оружия.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие. По его словам, таким образом республика ответит на присутствие российских боеголовок в Белоруссии.