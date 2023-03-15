Польша создаёт самую мощную армию Европы. Чем это грозит России? Армия Польши за 12 лет увеличится вдвое и станет второй по силе в НАТО после США

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Вооруженные силы Польши

Польша обнародовала амбициозный план развития своих вооруженных сил, который сделает их вторыми по боеспособности в НАТО после США. Это будет самым масштабным перевооружением польской армии за полвека. Поводом для запуска военной программы Варшава называет «российскую угрозу». Что на самом деле стоит за стремлением Польши увеличить свою армию в два раза и грозит ли это безопасности самой России, разбирался NEWS.ru.

За какое время Польша хочет перевооружить армию

Раскрытая Министерством национальной обороны программа перевооружения польской армии, рассчитанная до 2035 года, потребует, чтобы ежегодно Польша выделяла на военные нужды самую крупную среди стран НАТО долю национального бюджета. В то время как другие члены НАТО постоянно жалуются, что им не под силу тратить на оборону 2% ВВП (это минимум для членов Блока), Варшава добровольно решила выделять на эти нужды 4%. Для этого в 2022 году сейм даже принял специальный закон «Об обороне Родины». Таким образом польский бюджет становится самым милитаризированным в Североатлантическом альянсе. По военным расходам на душу населения Польша также оказывается на первом месте среди стран НАТО.

В абсолютных цифрах Варшава выделит на военные цели порядка $115 млрд. Из них на текущий год придется $26 млрд — самая большая сумма за всю историю страны.

Мы запланировали рекордные финансовые ресурсы на новое вооружение и технику для солдат. Ни одно правительство в истории свободной Речи Посполитой не смогло предоставить столько денег на модернизацию, и эта сумма будет увеличиваться по мере увеличения бюджета, — отмечают в Министерстве национальной обороны Польши.

Как и Вооруженные силы Украины, Войско Польское (WP) до сих пор, несмотря на 24-летнее членство в НАТО (c 12 марта 1999 года), сохраняет в арсеналах советскую военную технику, находящуюся там со времен Варшавского договора. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак считает такое положение ахиллесовой пятой национальной обороны.

Для Польши критически важно как можно быстрее укрепить свою оборону. Это можно сделать только через строительство мощной армии. Настолько мощной, чтобы любой потенциальный агрессор не захотел проверять нашу обороноспособность, — заявил он на днях.

В сентябре 2022 года заместитель министра обороны Польши Марцин Оцепа предположил, что война с Россией может произойти в промежутке от трех до десяти лет. Поэтому одновременно с перевооружением польской армии проводится подготовка наиболее боеспособных частей ВСУ, включающая тренировки координации и взаимодействия украинских войск с войсками НАТО.

Фото: shutterstock Вооруженные силы Польши

Оружие из США и Южной Кореи

Польша не рассчитывает исключительно на помощь со стороны союзников по НАТО, как это делают страны Балтии, предпочитая полагаться в первую очередь на собственные силы. Для этого польское Минобороны намерено закупить образцы боевой техники не только у главного поставщика, американцев, но и в Южной Корее.

WP заказало:

в Южной Корее — 1 тыс. танков К2 вместе с сопутствующими транспортными средствами, машинами технической защиты, инженерной поддержки и другим оборудованием;

в США — 250 танков Abrams последней версии SEPv3.

Для сравнения, весь танковый парк Великобритании сегодня составляет всего 227 единиц.

По данным польского Минобороны, танки Abrams поступят в подразделения, дислоцированные в восточной части Польши, — в первую очередь в 18-ю пехотную дивизию. Они заменят переданные в распоряжение ВСУ старые советские танки Т-72 и немецкие Leopard-1.

Не только танки

Танками перевооружение WP не ограничивается. Минобороны Польши закупает в Южной Корее и США:

600 артиллерийских установок К9 (Южная Корея);

18 ракетных систем HIMARS (США), способных поражать цели на расстоянии до 300 км и хорошо зарекомендовавших себя в ВСУ;

288 ракетных систем залпового огня K239 Chunmoo (Южная Корея);

48 истребителей FA-50 (Южная Корея). Первые 12 из них прибудут в августе, поставки остальных 36 самолетов начнутся в 2025 году;

96 фронтовых вертолетов Apache (США)

Не обижает Минобороны и отечественный ВПК: сделан заказ на 1400 единиц БМП модели Borsuk. Машина предназначена для борьбы с пехотой, бронетехникой, воздушными целями и другими объектами в любых погодных условиях и в любое время суток.

Чтобы оперировать всей этой техникой, польской армии потребуется за 12 лет увеличить ее личный состав до 300 тысяч человек с нынешних немногим более 160 тысяч. То есть Войско Польское и в этом смысле превращается в самую крупную армию Европы.

Фото: Capt. Ian Sandall/Global Look Press РСЗО HIMARS

Зачем Польша перевооружается на самом деле

Польские власти объясняют стремление полностью перевооружить армию тем, что они не хотят, чтобы их страна повторила судьбу соседней Украины, в считаные недели потерявшей пятую часть своей территории в ходе конфликта с Россией. Однако у Польши нет общей границы с РФ, исключая короткий отрезок границы с Калининградской областью, поэтому российская угроза — это только удобный предлог для той части польских элит, которые мечтают о роли Варшавы как геополитического центра всей Европы, сказал NEWS.ru завкафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелёв.

Польша давно сама себя назначила «смотрящей» по Европе, пытаясь перехватить эту функцию у США. Она упорно стремится стать центральным элементом системы общеевропейской безопасности, региональной сверхдержавой, — говорит он. — Здесь слышны отголоски мифологии «Великой Польши от моря до моря», которые очень сильны в польском обществе. Стремление создать мощную армию лишь отчасти вызвано опасениями противостояния с Россией. Это стремление имеет и второе дно — стать довлеющей силой в НАТО и ЕС, чтобы свои политические заявки подкреплять военной мощью.

Историческая память не дает полякам забыть, что восточная часть их страны дважды в ХХ веке была частью сперва Российской империи, затем Советского Союза. Но несмотря на это, когда речь заходит о вступлении в Евросоюз Украины, именно Варшава (вместе с Будапештом) активнее всего тормозит этот процесс. Об этом на днях заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

Чем это грозит России

Наличие на восточном фланге НАТО двукратно увеличившейся численно и перевооруженной качественно армии изменяет баланс сил в этой части Европы. Учитывая антироссийскую направленность Блока в целом и Польши в частности, это не может остаться незамеченным в Москве. Сможет ли Польша стать прямой угрозой безопасности России? По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, для России тревожно любое усиление НАТО и милитаризация Польши несет в себе совершенно четкие угрозы.

Польша представляет собой для России особую опасность не столько в силу какой-то исключительной боеспособности своей армии — она как раз средненькая, а польский ВПК основан еще на советских мощностях. Опасность в том, что Польша — это такая «любимая жена» Вашингтона, и США ее руками могут предпринимать антироссийские действия, — пояснил эксперт. — Перевооружение и укрупнение Войска Польского служит для того, чтобы США могли использовать против России свой военный кулак, но замаскированный польским флагом.

Михайлов указывает на то, что даже сегодня, в «недовооруженном» виде, Польша проводит «наиболее агрессивную антироссийскую политику среди всех стран Европы». Он напомнил, что в числе иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, поляков более 2 тыс. человек, поскольку кадровые военные Войска Польского участвуют в боях во время «учебных отпусков».

Александр Михайлов соглашается с выводами Бориса Шмелёва о том, что Вашингтон назначил Польшу своим «заместителем» по восточному флангу НАТО, делегировав Варшаве часть полномочий и передавая ей ту работу, которую ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне выполнять не хотят по политическим или стратегическим соображениям.

Поляки, пожалуй, единственная нация в Восточной Европе, которая, когда речь идет о противодействии России, оказывается более последовательной, чем даже «хозяева» НАТО, американцы. Польша с готовностью берется за самую грязную работу, как преданный вассал, который ревностно оберегает реноме своего сеньора, — отметил эксперт.

По его мнению, у Москвы больше оснований опасаться Варшавы, чем Вашингтона, так как «поляки готовы на такие выпады, которые США вряд ли рискнут совершать в отношении России».