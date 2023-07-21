Президент России Владимир Путин напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. На совещании Совбеза глава государства заявил, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина.
Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам, — сказал Путин.
Более того, продолжил президент, СССР пришел полякам на помощь в тот момент, когда западные союзники бросили страну «на съедение германской военной машине», после чего она утратила свою независимость и государственность.
На сегодняшний день, по мнению Путина, польские лидеры обратили свое внимание на территории Украины. Президент подчеркнул, что именно поэтому Варшава стремится ввязаться в боевые действия и формирует некую коалицию среди западных стран.
Чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях, — сказал президент.
Ранее Путин уже заявлял, что Россия будет решительно реагировать на агрессию в отношении Белоруссии. Такие действия Москва будет расценивать в качестве нападения на РФ, так как республика является частью Союзного государства.