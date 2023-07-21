Путин напомнил Польше неудобную правду о ее западных территориях Путин: западные территории Польша получила в подарок от Сталина

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. На совещании Совбеза глава государства заявил, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина.

Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам, — сказал Путин.

Более того, продолжил президент, СССР пришел полякам на помощь в тот момент, когда западные союзники бросили страну «на съедение германской военной машине», после чего она утратила свою независимость и государственность.

На сегодняшний день, по мнению Путина, польские лидеры обратили свое внимание на территории Украины. Президент подчеркнул, что именно поэтому Варшава стремится ввязаться в боевые действия и формирует некую коалицию среди западных стран.

Чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях, — сказал президент.

Ранее Путин уже заявлял, что Россия будет решительно реагировать на агрессию в отношении Белоруссии. Такие действия Москва будет расценивать в качестве нападения на РФ, так как республика является частью Союзного государства.