Польшу готовят к войне с Россией: что задумали, когда могут напасть Когда и где Варшава может пойти в наступление и какие еще страны затронет конфликт

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

Американизация внешней политики Польши приблизила страну к войне с Россией. Об этом польский историк Михаил Крупа написал в статье для издания Chroniclesw. Российские эксперты также сходятся во мнении, что Варшава планирует бросить военный вызов Москве. Что задумала Польша, когда и где она может пойти в наступление — в материале NEWS.ru.

Как работает пропаганда в Польше

Михаил Крупа утверждает в своей статье, что польские власти намерены бороться с Россией «любыми способами», поскольку такой посыл лежит в основе американизации внешней политики Варшавы. По его словам, Белый дом с удовлетворением отмечает антироссийские настроения властей Польши, полагая, что они могут довести эту ситуацию до «абсолютной крайности».

При этом Крупа, ссылаясь на результаты опросов, констатирует: 30% поляков покинут страну, если на её территории развернётся вооружённый конфликт с Россией. Рядовые граждане не хотят сражаться с российской армией, несмотря на пропаганду, которую обрушила на их головы «партия войны».

Польский журналист Эугениуш Зинкевич тоже убеждён, что общественность Польши готовят к войне с Россией. Об этом он написал в журнале Myśl Polska.

«Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приёмы, популярные у существовавшего на тот момент режима. <...> Тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии», — пишет Зинкевич.

Фото: Jaap Arriens/XinHua/Global Look Press Митинг против военного участия Польши на Украине

Когда Польша может начать войну с Россией

Польша готовится воевать с Россией, но не сейчас, а через 5–10 лет, когда осуществит свои планы по достижению военно-политического лидерства в Европе, отметил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Владислав Шурыгин.

«Сейчас Польша к этому ещё не готова. Она только наращивает свою армию с целью сделать её самой крупной в Европе. На сегодня она не способна противостоять ВС РФ ни по каким параметрам», — отметил аналитик.

По его словам, даже если польская армия просто вмешается в конфликт России и Украины на стороне Киева, это будет прецедент войны с НАТО, «хотя организация может заранее откреститься от Польши, подчеркнув, что это её инициатива, и на поддержку Брюсселя эта страна может не рассчитывать».

«Но если НАТО не захочет отстраниться от Польши, то война перейдёт на уровень полномасштабной европейской войны с задействованием ядерного оружия», — считает Шурыгин.

Фото: [email protected] /Digital/Global Look Press Общевойсковые учения с боевой стрельбой в Польше

Что хочет захватить Польша?

Польша может вести войну с Россией без юридически оформленного вовлечения НАТО, считает российский политолог и медиаконсультант Александр Зимовский.

«Местом такого приложения сил может быть, скорее всего, Калининградская область РФ, там поляки могут начать агрессию. Впрочем, она там же и закончится. Однако в этом случае поляки будут воевать и умирать за интересы Германии. Претензии Берлина на бывшую Восточную Пруссию никогда не скрывались, так почему бы не попробовать руками поляков? Тем более что нынешнее польское руководство — живая иллюстрация русской поговорки „Парень — гвоздь, сам в стенку лезет“», — заметил политолог в беседе с NEWS.ru.

Шурыгин, напротив, считает, что польские власти стремятся подчинить Германию своим интересам, в том числе и для борьбы с Россией.

«Варшава задумала рейдерский захват объединённой Европы, которую с большим трудом создала Германия. Берлин долгие годы проводил политику компромиссов, накачивал Польшу деньгами как первого ученика в Восточной Европе. Эта политика привела к тому, что Варшава ныне стремится выбить из-под Берлина кресло, пинками загнать его под лавку и заявить о себе как о первой скрипке Евросоюза», — полагает военный аналитик.

Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Военный парад Войска Польского в Варшаве

На нынешнем этапе, продолжает Шурыгин, Польша претендует на особые отношения с США, видя себя в ближайшем будущем чуть ли не главной страной Евросоюза. Варшава создаёт с подачи США некий союз восточных государств вдоль границ с Россией — своего рода Варшавский договор, но только с противоположным смыслом.

По мнению эксперта, Варшава нуждается в военном союзе, который формально не будет входить в НАТО. Таким образом страна рассчитывает оказать мощное давление на Россию и при этом «не подставить под российские ядерные кулаки старую Европу».

Попытается ли Польша получить часть Украины

Эксперты отмечают, что ВСУ несут колоссальные потери, а Москва медленно, но уверенно добивается своих целей на Украине. К концу нынешнего года, по их словам, прогнозируется окончательный разгром ВСУ, несмотря на западные поставки вооружения и финансовую помощь. Это значит, что польская армия может не успеть прийти на помощь своим украинским партнёрам.

«Когда и если ВС РФ разгромят Украину, „бросить свою армию на Россию“ не посмеет никто. В логике современного польского милитаризма армия поляков может открыть боевые действия против российской армии лишь для того, чтобы в итоге отобрать у Киева западноукраинские области, так называемые Kresy Wschodnie (Восточные Кресы). В этом случае боевые действия могут состояться, только если России нужна вся Украина сразу. Но Кремль таких целей не заявлял», — подчеркнул Александр Зимовский

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Польша создаёт самую мощную армию Европы

Белоруссия на очереди?

Возможное противостояние Польши с Россией не сможет оставить в стороне Белоруссию, считают аналитики. Варшава не скрывает, что «не намерена вечно мириться с потерей своих восточных регионов», которые в сентябре 1939 года отошли к Белоруссии и Украине. Войну с Россией поляки могут использовать для возвращения обширных территорий, и тогда белорусская армия неизбежно станет участником военного конфликта.

«В 2020 году западные военно-аналитические центры провели компьютерное моделирование локальной польско-белорусской войны (без участия НАТО и РФ), — рассказывает Александр Зимовский. — На модели Белоруссия победила и даже перенесла боевые действия своих сухопутных войск на польскую территорию. Модель основывалась на сопоставлении открытых данных о белорусских и польских арсеналах».

Как подчёркивает Зимовский, сегодня ситуация кардинально поменялась. Военные возможности поляков значительно выросли, и теперь Польша — «региональная военная сверхдержава» Восточной Европы и Прибалтики. В случае гипотетической польско-российской войны за Калининградский эксклав у белорусов, отмечает эксперт, будет два пути.

Первый — с оружием в руках выполнять союзнические обязательства по отношению к России. Второй — «польская аннексия Западной Белоруссии и марионеточный пропольский режим на оставшейся белорусской территории», заключил политолог.