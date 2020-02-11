https://static.news.ru/photo/aa726a90-4ca5-11ea-aa4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём выбросов углекислого газа в мире в 2019 году впервые за десять лет не превысил предыдущие показатели.

Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), падение выбросов СО2 стало возможно благодаря использованию энергии солнца и ветра, применению ядерной энергии, а также переходу от угля к природному газу.

Несмотря на рост мировой экономики почти на 3%, выбросы СО2 не превысили 33 млрд тонн. Такие показатели стали неожиданными для экспертов, которые, наоборот, предполагали увеличение выбросов на фоне роста в 2017 и 2018 году.

По словам главы МЭА Фатиха Бироля, новая тенденция «вселяет надежду на то, мы подошли к пику выбросов, и теперь они начнут снижаться».

Ранее зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что мгновенное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля невозможно технологически. К тому же это, по её мнению, приведёт к опасным последствиям для мировой экономики, писал NEWS.ru.