Объём выбросов углекислого газа в мире в 2019 году впервые за десять лет не превысил предыдущие показатели.
Как
Несмотря на рост мировой экономики почти на 3%, выбросы СО2 не превысили 33 млрд тонн. Такие показатели стали неожиданными для экспертов, которые, наоборот, предполагали увеличение выбросов на фоне роста в 2017 и 2018 году.
По словам главы МЭА Фатиха Бироля, новая тенденция «вселяет надежду на то, мы подошли к пику выбросов, и теперь они начнут снижаться».
Ранее зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что мгновенное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля невозможно технологически. К тому же это, по её мнению, приведёт к опасным последствиям для мировой экономики, писал NEWS.ru.
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