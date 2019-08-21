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Обвинения в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности в восьми случаях выдвинула против российского гражданина Генпрокуратура ФРГ. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

Владимира Д. обвиняют в поставках товаров на сумму более €1,8 млн, которые могли использоваться для разработки военных технологий. Германская сторона предполагает, что россиянин мог работать на военного заказчика в РФ....