Ураган «Ханна» оставил без электричества тысячи домов в Техасе

https://static.news.ru/photo/b5fa818e-ce98-11ea-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew Hatcher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания American Electric Power сообщила о массовом отключении электроснабжения в Техасе. Причиной стал приближающийся ураган «Ханна».

По данным организации, в городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тысячи потребителей, а в соседнем Мак-Аллене — около 1,6 тысяч. Национальный центр по наблюдению за ураганами США отмечает, что в прибрежных районах штата сейчас штормовая погода. Власти настоятельно порекомендовали жителям эвакуироваться, сообщает ТАСС.

В центре также сообщили, что ураган достигнет Техаса в течение нескольких часов. Его скорость составляет 3 м/с, а скорость ветра в пределах самого явления 35,7 м/с.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тропический шторм сформировался в северной части Атлантического океана и движется на северо-восток. Ему дали имя «Эдуард».