https://static.news.ru/photo/c4dc203c-467a-11ea-b66d-fa163e074e61_660.jpg Валентина Шевченко Фото: Н. Белецкий/РИА Новости

Бывший председатель Верховного Совета УССР Валентина Шевченко умерла в возрасте 84 лет. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Шевченко была единственной женщиной, когда-либо стоявшей во главе президиума Верховного Совета УССР. Она занимала этот пост с марта 1985 года по июнь 1990 года. После распада СССР она перестала заниматься политикой.

По данным украинских СМИ, последнее время женщина редко появлялась на публике и избегала контактов с журналистами, поскольку серьёзно болела. Прощание с Валентиной Шевченко состоится 6 февраля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 80-м году жизни умерла бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева. Она исполнила эпизодические роли в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», с 2000 по 2011 играла на сцене Липецкого драмтеатра, а потом переехала в Москву.