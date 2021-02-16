Умер экс-президент Эквадора Густаво Нобоа

В возрасте 83 лет скончался бывший президент Эквадора Густаво Нобоа. Об этом сообщил его друг, экс-вице-президент страны Альберто Даик Гарсоси.
На своей странице в Twitter Гарсоси
По имеющимся данным, Нобоа умер в больнице Майами в результате инфаркта. Ранее его прооперировали в связи с опухолью головного мозга.
В Эквадоре в связи с кончиной бывшего руководителя объявлен трёхдневный траур.
Густаво Нобоа занимал пост президента страны в 2000–2003 годах после переворота и отставки бывшего руководителя Эквадора Хамиля Мауада. Волнения были вызваны недовольством экономической политикой со стороны коренного населения и военных.
Нобоа, занимавший до переворота должность вице-президента, продолжил курс предшественника на долларизацию экономики страны.
Ранее NEWS.ru сообщил, что на 83-м году жизни скончался каталонский поэт Жоан Маргарит.