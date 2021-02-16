Умер экс-президент Эквадора Густаво Нобоа

https://static.news.ru/photo/9f7190a8-70a8-11eb-922a-96000091f725_660.jpg Фото: tass.ru

В возрасте 83 лет скончался бывший президент Эквадора Густаво Нобоа. Об этом сообщил его друг, экс-вице-президент страны Альберто Даик Гарсоси.

На своей странице в Twitter Гарсоси написал , что умерший был «уважаемым и ответственным президентом, который правил страной в непростые годы».

По имеющимся данным, Нобоа умер в больнице Майами в результате инфаркта. Ранее его прооперировали в связи с опухолью головного мозга.

В Эквадоре в связи с кончиной бывшего руководителя объявлен трёхдневный траур.

Густаво Нобоа занимал пост президента страны в 2000–2003 годах после переворота и отставки бывшего руководителя Эквадора Хамиля Мауада. Волнения были вызваны недовольством экономической политикой со стороны коренного населения и военных.

Нобоа, занимавший до переворота должность вице-президента, продолжил курс предшественника на долларизацию экономики страны.

Ранее NEWS.ru сообщил, что на 83-м году жизни скончался каталонский поэт Жоан Маргарит.