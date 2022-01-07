Украинский депутат перепутал Рождество с Пасхой

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил соотечественников в соцсети с Рождеством. При этом поздравление оказалось ошибочным по сути, он перепутал Рождество с Пасхой, сообщает «Обозреватель».

Народный избранник вывесил фотографию с сыном на фоне ёлки. Ошибка оказалась в подписи к снимку. Тищенко написал: «От дома в дом спешит, спешит колядочка нам счастья пожелать! Христос Воскресе!» Позже он удалил поздравление.

На Украине это не первый политик, который опростоволосился в похожей ситуации. Так, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, поздравляя украинцев с Новым годом на английском языке, написал Happy Birthday, то есть «С Днём Рождения!».

Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко умудрился поздравить соотечественников с «Новым 2220 годом». Он в очередной раз оказался в комичной ситуации, спутав номер наступающего года. Градоначальник украинской столицы так и не смог правильно назвать год. На видео, где мэр пытается поздравить горожан с Новым годом, он «перебрасывается» сразу на 200 лет вперёд.