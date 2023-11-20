Украинский БПЛА пытался атаковать Москву: новости СВО на утро 20 ноября ПВО перехватила украинский БПЛА самолетного типа в Московской области

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские системы ПВО отразили атаку беспилотного летательного аппарата в городском округе Электросталь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны РФ заявили, что попытку Украины совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области пресекли 19 ноября в 23:20 мск, БПЛА был перехвачен.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 19 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении, заявил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-Б» на Купянском направлении уничтожил артиллерийскую установку «Краб» польского производства, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, российские военные поразили скопление живой силы противника.

Армия РФ ликвидировала хранилища топлива для авиационной техники Вооруженных сил Украины в Кировоградской области, заявили в МО РФ. По информации ведомства, склады находились на аэродроме Канатово.

Кадры уничтожения казачьим полком ВДВ военнослужащих ВСУ у Вербового на Ореховском участке Запорожского направления появились в Сети. Отмечается, что бои на этом участке не прекращаются пять месяцев.

Какой регион РФ обстреляли украинские военные

Вооруженные силы Украины обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Всего зафиксировано 13 прилетов. В результате происшествия повреждения получили около 10 хозяйственных и административных построек. Никто из жителей не пострадал.

Что известно об ударе ВСУ по тыловому селу Кумачево

В результате ракетного удара ВСУ по тыловому селу Кумачево в ДНР повреждения получили здание школы, клуб и магазин, сообщил глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов. По его словам, сведений о наличии пострадавших пока нет, сотрудникам экстренных служб дали команду не выезжать на место из-за риска повторных ударов. По данным представительства ДНР в СЦКК, войска Украины выпустили по населенному пункту Кумачево пять ракет из РСЗО.

Где гремели взрывы

Взрывы прогремели вечером 19 ноября в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины. Это было второе сообщение о взрывах в городе за день, подробностей произошедшего нет.

Как Россия улучшит работу дронов в зоне СВО

В Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем «Метроном», который позволит значительно увеличить расстояние применения дронов и обезопасить боевые расчеты в зоне СВО. По словам генерального директора организации Дмитрия Кузякина, новый комплекс уже прошел испытания, которые показали стабильную работу технологии на расстоянии в семь километров.

Он отметил, что комплекс не использует дополнительные системы удлинения связи, которые нужно держать в воздухе в качестве ретрансляторов. По мнению Кузякина, новинка позволит изменить сами сценарии применения дронов в спецоперации, максимально обезопасив FPV-расчеты.

Фото: МО РФ

В чем важность взятия Авдеевки

Взятие Авдеевки обернется для Вооруженных сил России сразу несколькими положительными последствиями, рассказал военкор Александр Сладков. В частности, это обеспечит ВС РФ маневренность. Кроме того, взятие Авдеевки — «это продолжение освобождения Донбасса», что является «сверхзадачей», добавил военкор. По его словам, противник будет отодвинут от Донецка, ВСУ больше не будут стрелять по жилым кварталам и убивать мирных людей.

Что сказали в ГД о летчике ВСУ, перешедшем на сторону РФ

Число сбегающих украинских военных в Россию будет расти в геометрической прогрессии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал новость о летчике ВСУ, перешедшем на сторону РФ, одновременно призвав дождаться официального подтверждения этой информации от Министерства обороны.

Журавлев отметил, что в Сети появилось много сведений о перебежчике, которые не соответствуют действительности. Например, называют его фамилию — Воевода, однако это лишь название Telegram-канала, который первым опубликовал данные о летчике.

Когда США могут одобрить помощь Украине

Демократы и республиканцы в Конгрессе США могут одобрить запрос администрации о выделении средств для помощи Украине и Израилю до конца года, сообщили журналисты со ссылкой на источники. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что предоставление дополнительной поддержки Украине и Израилю будет основным приоритетом до Рождества.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что помощь Киеву не будет такой же объемной, как прежде. Он считает, что члены Республиканской партии вряд ли смогут полностью лишить Украину поддержки. По его словам, вопросы с помощью Киеву будут решаться сложнее.

Фото: U.S. Air Force

Что сказал Полянский о планах США по Украине

Соединенные Штаты намерены прекратить помощь Украине, поскольку стратегические риски для Вашингтона выросли, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, в скором времени украинское руководство «падет» и его ждет незавидная судьба.

Кто стал новым командующим Медицинскими силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ. Он сменил на этом посту Татьяну Остащенко. По словам Зеленского, новый руководитель должен будет достичь «принципиально нового уровня медицинского обеспечения украинских воинов».

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