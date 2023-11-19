Старовойт сообщил о 13 прилетах в селе под Курском

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Всего зафиксировано 13 прилетов. В результате происшествия повреждения получили около 10 хозяйственных и административных построек. Никто из жителей не пострадал.

Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Насчитали 13 прилетов. Никто из жителей не пострадал. Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы, — написал Старовойт.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что житель села Сопычи в Погарском районе Брянской области нашел у себя в огороде беспилотный летальный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины. По информации канала, к дрону был прикреплен кассетный боеприпас.

По данным SHOT, прибывшие на место оперативники подтвердили, что БПЛА оснащен соответствующим типом снаряда. Канал уточнил, что в настоящий момент летательный аппарат изучают специалисты.