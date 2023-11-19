«Бросят под автобус»: в России раскрыли планы США на Украину Полянский: США намерены отказаться от помощи Украине из-за стратегических рисков

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Джо Байден

Соединенные Штаты намерены прекратить помощь Украине, поскольку стратегические риски для Вашингтона выросли, заявил в Twitter (Х) первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, в скором времени украинское руководство падет и его ждет незавидная судьба.

Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами. В результате США столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками, — подчеркнул Полянский.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН обвинил Соединенные Штаты в намеренной эскалации конфликта на Украине. В качестве одного из аргументов он привел слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что власти Киева не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за позиции Белого дома. Кроме того, по словам Полянского, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт также заявил об ответственности США, Германии и Франции за срыв переговорного процесса по Украине.

Полянский напомнил и про слова президента США Джо Байдена про «разумную инвестицию» в конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Он заявил, что такие ситуации позволяли Вашингтону укреплять свою экономическую мощь, а проблемы других государств США «никогда не волновали».