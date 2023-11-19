Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ Зеленский назначил Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ. Он сменил на этом посту Татьяну Остащенко. По словам Зеленского, новый руководитель должен будет достичь «принципиально нового уровня медицинского обеспечения украинских воинов».

Сегодня важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука — начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в городе Киеве, — сообщил глава государства в вечернем видеообращении.

Татьяна Остащенко была назначена на должность командующего Медицинскими силами ВСУ 30 июля 2021 года. Она стала первой женщиной в истории страны, получившей звание бригадного генерала и первой женщиной-командующей родом войск.

Ранее издание «Украинская правда» сообщила о том, что глава минобороны Украины Рустем Умеров готовит представления на увольнения командующего украинской группировкой войск «Север» Сергея Наева, командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

При этом в Минобороны Украины отказались комментировать «непроверенную информацию». В ведомстве подчеркнули, что все сотрудники работают в штатном режиме.