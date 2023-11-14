Минобороны Украины ответило на сообщения о скорых отставках командующих Минобороны Украины опровергло информацию о готовящихся отставках командующих

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Министерство обороны Украины опровергло сообщения о подготовке отставки трех командующих и отказалось комментировать «непроверенную информацию», соответствующее заявление опубликовано в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве подчеркнули, что все сотрудники работают в штатном режиме.

Ответ на все запросы от СМИ: Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности, — говорится в заявлении.

Таким образом в Минобороны отреагировали на публикацию издания «Украинская правда» о том, что глава ведомства Рустем Умеров готовит представления на увольнения командующего украинской группировкой войск «Север» Сергея Наева, командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Осташенко и командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского. Кроме того, экс-депутат Верховной рады Борислав Береза обнародовал данные источников в Государственном бюро расследований о возможном предъявлении обвинений Сергею Наеву, главкому ВСУ Валерию Залужному и генерал-майору Андрею Соколову в связи с утратой контроля над обширными территориями страны.

Ранее бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что глава Украины Владимир Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт. По его словам, причиной раздора стал провал контрнаступления. Политик отметил, что поддерживает мнение Валерия Залужного, согласно которому украинский конфликт зашел в тупик. Арестович указал, что сейчас в стране сложилась ситуация, когда главнокомандующий и президент говорят разные вещи о конфликте и его перспективах. Такие полярные позиции «ненормальны», подчеркнул экс-советник.