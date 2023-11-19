«РВ»: казачий полк ВДВ уничтожает силы ВСУ у Вербового «РВ» показала, как казачий полк ВДВ уничтожает силы ВСУ у Вербового

Фото: МО РФ

Кадры уничтожения казачьим полком ВДВ военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового на Ореховском участке Запорожского фронта разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, противник продолжает нести потери, но пытается наступать.

Канал отмечает, что бои на этом участке не прекращаются пять месяцев. Враг снова и снова пытается прорваться.

Ранее глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные успешно контратаковали позиции ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области. По его словам, наши войска не только сдерживают натиск противника, но и проводят контратаки. В частности, 19 ноября россияне контратаковали ВСУ, которые пытаются наступать в сторону Вербового, Новопрокоповки и Работино. Удар был нанесен северо-восточнее Вербового. Наша группа «выдвинулась и хорошо покромсала врага», улучшив свои позиции.

Российские подразделения отбили все попытки наступления противника, уничтожив во время одной из украинских атак не менее трех боевых бронированных машин.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что на Запорожском направлении после артобстрелов российские военные атаковали в районе Ровного, Новопрокоповки и Вербового. На первом участке есть незначительное продвижение. ВС РФ вернули https://news.ru/russia/poslednie-novosti-s-frontov-svo-19-noyabrya-chto-u-rabotino-bahmuta-dnepra/ по трассе Н-08 со стороны Новофедоровки.