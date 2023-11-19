Последние новости с фронтов СВО 19 ноября: что у Работино, Бахмута, Днепра WarGonzo: ВС РФ пытаются занять плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ

Украинская армия атаковала позиции ВС РФ в районе Вербового на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какие новости с Херсонского и Артемовского направлений, что сейчас происходит у Крынок на левом берегу Днепра?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 19 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ после артобстрелов атаковали в районе Ровного, Новопрокоповки и Вербового. На первом участке есть незначительное продвижение. ВС РФ вернули позиции по трассе Н-08 со стороны Новофёдоровки», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте в мешке Работино — Новопрокоповка — Вербовое практически ежедневно ВСУ пытаются продавить оборону ВС РФ.

«Уничтожается несколько атакующих бронемашин противника. ВС России ведут маневренную оборону, периодически контратакуя врага. Ожил Каменский участок фронта: наши атакуют у Пятхаток и бьют по ближнему тылу ВСУ», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ в районе Работино и Вербового, но без успеха.

«У Копаней русская армия сумела вернуть часть позиций. На Времевском выступе наши бойцы отбили атаки противника у Старомайорского», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 19 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении российские войска атаковали у Клещеевки. Село пустое. Близлежащие высоты за ВСУ», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что южнее Артемовска (Бахмута) у Клещеевки продолжаются боестолкновения, но без особых изменений ЛСБ.

«Севернее Артемовска — бои у Берховского водохранилища, инициатива в руках ВС России», — отметили авторы канала.

Readovka рассказал, что бойцы ВС РФ атакуют в направлении Богдановки.

«В Клещеевке русская армия постепенно продвигается, возвращая позиции. К тому же есть успехи в Андреевке», — добавил источник.

«Военная хроника» сообщила, что вчера ВС РФ заняли центр села Андреевки, «на штурме которого ВСУ потеряли практически бригаду в 2500 человек».

«Бои за это село шли полгода, после чего ВСУ продвинулись и попытались закрепиться. Вчера этот прогресс был аннулирован. Также подтверждается продвижение ВС РФ в районе станции Клещеевка. Подразделения ВСУ выбиваются все дальше на запад южного фланга Артемовска. Фактически это продвижение, а также прогресс российских войск в Андреевке обнуляют все усилия украинской армии на этом направлении за последние несколько месяцев», — рассказали авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Херсонское направление. Ситуация у Крыма, Крынок, берегов Днепра 19 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Поймы и Песчановки. В Крынках — зеркальная ситуация. ВС РФ пытаются взять украинский плацдарм на левобережье Днепра», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ВС России держат оборону на условной линии Пойма — Подстепное — Песчаное — Крынки.

«В Крынках еще сидит противник, за неделю наши уничтожили около 500 человек личного состава врага. Пленные солдаты противника говорят об обмане командованием в части реального положения дел у ВСУ на нашем берегу Днепра при постановке боевого приказа. Серьезнейшей проблемой становятся (на всем фронте) FPV-дроны и дроны-бомбардировщики ВСУ, которые уничтожают военную и гражданскую технику на прифронтовых дорогах и вблизи ЛБС», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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