Школа и клуб попали под ракетный удар ВСУ по тыловому селу Кумачево в ДНР

Фото: МО Украины

В результате ракетного удара ВСУ по тыловому селу Кумачево в ДНР пострадали здание школы, клуб и магазин, сообщил РИА Новости глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов. По его словам, сведений о наличии пострадавших пока нет, сотрудникам экстренных служб дали команду не выезжать на место из-за риска повторных ударов.

Подробная информация уже будет завтра... Могу подтвердить факт, что да, в школу прилетело, еще рядом пострадал клуб и пострадал магазин, стоящие рядом здания пострадали, — рассказал глава района.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в 14:30 войска Украины выпустили по населенному пункту Кумачево пять ракет из РСЗО, еще одна ракета из реактивной установки была выпущена по Докучаевску. Также с начала суток 19 ноября ВСУ трижды обстреливали Донецк и Горловку, всего было выпущено семь снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что под огонь ВСУ попало село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. По его словам, в населенном пункте зафиксировано 13 прилетов, в результате атаки повреждены около 10 хозяйственных и административных построек, среди местных жителей никто не пострадал.