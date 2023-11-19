Почему ВС РФ ранее не применяли РБК-500? Что пишут военкоры 19 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная бомба РБК-500

Первое массовое применение боеприпасов РБК-500 в зоне СВО, продвижение ВС РФ у ресторана «Царская охота» под Авдеевкой, желание Украины вернуться во времена Минских соглашений, статья Джо Байдена про конфликт с Россией, трофейный турецкий бронетранспортер Kirpi — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц рассказал о характеристиках авиабомбы РБК-500

«В зоне СВО впервые применили кассетные авиабомбы РБК-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Еще один тип свободнопадающих авиационных боеприпасов удалось переделать в корректируемый.Одна РБК-500 вмещает в себя более 500 осколочных суббоеприпасов весом по 400 грамм каждый. Это оружие крайне эффективно против пехоты. Не всегда спасают даже глубокие траншеи, так как осколки от кассет бьют сверху вниз. Крайне уязвима и легкобронированная техника. Самое безопасное — в момент обстрела находиться под крышей», — написал военкор.

МО РФ это никак не комментировало.

Readovka объяснила, почему ВС РФ ранее не применяли РБК-500

«Производство кассетных специальных боеприпасов началось еще в СССР в рамках противостояния НАТО. Частично они использовались в Афганистане и в Чечне. Но малая потребность такого рода боеприпаса приводит к малым заказам. Его специальные модификации против техники вообще не находили себе применения в локальных конфликтах. Конкретно РБК-500 впервые увидели свет около 10 лет назад. Основная проблема их использования — вражеская ПВО, которая и мешает широкому и массовому их применению. Необходимо, прежде всего, эффективное подавление противоракетной и противовоздушной обороны противника, а тогда можно будет использовать и РБК, и УМПК», — добавил источник.

«Военная хроника» рассказала о последних новостях с Авдеевского направления

«Сообщают о продвижении ВС РФ у ресторана „Царская охота“ на Авдеевском направлении. По предварительным данным, штурмовые подразделения 114-й ОМСБр и „Шторма Z“ пробили коридор на 430 м вглубь обороны противника и закрепились. Если эта информация в ближайшее время подтвердится, то вместе с продвижением в промзоне у СНТ „Виноградники“ и активностью у Степового и севернее для ВСУ начинает вырисовываться тревожная картина. С высот у базы отдыха „Царская охота“ контролировалась развязка на трассе Т-05-05 (южный выезд из Авдеевки). Этот участок позволяет совершить бросок на Авдеевку через ул. Грушевского, которая переходит в Индустриальный проспект и ведет напрямую к Авдеевскому коксохимическому заводу, занятому ВСУ», — отметили авторы канала.

МО РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Александр Сладков рассказал, чего сейчас хочет руководство Украины

«Ох, как Украине хочется и включить „машину времени“, чтоб попасть во времена Минских соглашений, довести фронт до позиционной войны и войти в сладостный период накопления своего боевого потенциала. Да, были времена. Каждое движение вперед и захват десяти квадратных метров серой зоны считалось тектоническим сдвигом, событием. ВСУ жаловались на каждый пук ЛДНР, а сами стреляли по Донбассу, причем по мирным, без стеснения. А все предложения о создании схемы ответственности за стрельбу саботировали и увиливали. Я абсолютно уверен: времена больших европейско-американо-украинских хитростей прошли. Переговоры? Да, только без прекращения боевых действий, они всегда подстегивают партнеров-переговорщиков», — написал военкор.

Евгений Поддубный прокомментировал статью Джо Байдена для Washington Post

«Статья Байдена для WP — как еще одно подтверждение абсурдной, кровожадной внешней политики США. Комментарии относительно двух самых больших военных конфликтов на планете в нынешнее время — на Украине и палестино-израильский конфликт, еще раз доказывает, что от политики двойных стандартов Штаты отказываться не собираются. Байден прямо заявил, что помощь США Украине направлена на то, чтобы „оградить американские войска от вовлечения в конфликт с Россией“. Воевать чужими руками и разжигать новые очаги войны — выгодно. Так называемая „инвестиция в американскую безопасность“, покрытая тысячами жизней украинских солдат, приумножает политические очки обитателей Белого дома и счета оружейных американских компаний. Ничего личного. Откровенно об очевидном. Без предоставления украинцам хоть какого-то выбора», — возмутился военкор.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

«Два майора» рассказали, какую турецкую технику захватили ВС РФ в зоне СВО

«Трофей армии России. Бронетранспортер Kirpi — бронеавтомобиль турецкой армии, построенный турецкой компанией BMC.Контракт на разработку был заключен в 2009 году, поставки начались в 2014 году. Бронированный корпус машины обеспечивает защиту от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Некоторые автомобили были оснащены броней в клетку для защиты от снарядов РПГ. Kirpi оснащен амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. Он имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Также имеется экранированное место для пулеметчика на крыше, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия», — написал источник.

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