Двойной удар дрона в Донецке, налет на Москву: как ВСУ атакуют РФ 19 ноября Российские системы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Москву

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Пять человек пострадали в результате двойной атаки дрона в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. ВСУ направили БПЛА со взрывчаткой к торговому центру центра «Галактика» в Петровском районе города. В ночь на 19 ноября Российские средства ПВО пресекли атаку беспилотника на Москву, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В Минобороны добавили, что БПЛА сбили в 01:00 над Богородским городским округом. Пострадавших и разрушений нет. Подробности об атаках украинской армии на территории России — в материале NEWS.ru.

Двое мужчин были ранены при атаке дрона-камикадзе под Белгородом

Двое мужчин получили ранения при атаке дрона-камикадзе на Белгородскую область, об этом накануне сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ пытались нанести удар по инфраструктурным объектам связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа.

«В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — заявил Гладков.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около 50 раз. По селу Новая Таволжанка украинские войска выпустили три минометных снаряда и противотанковую управляемую ракету. Также в селе с БПЛА было сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших нет.

Фото: t.me/vvgladkov

Ракета «Точка-У» была выпущена по поселку Ровеньки

Под обстрел со стороны Украины рано утром попал поселок Ровеньки в Белгородской области, рассказал Гладков. По его словам, пострадавших нет. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — сообщил Гладков.

Согласно его данным, в результате атаки в трех частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждена линия электропередачи.

Telegram-канал Mash опубликовал фото обломков ракеты ВСУ комплекса «Точка-У», которой ВСУ атаковали поселок. Воронка от ее детонации по диаметрам составила несколько метров. В публикации говорится, что снаряд взорвался на земле — в поле, далеко от домовладений.

Пять человек пострадали в результате двойной атаки дрона в Донецке

В Донецке 18 ноября в результате атаки украинского беспилотника пострадало три мирных жителя. Позже при повторном налете дрона получили ранения еще двое врачей, прибывших на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сброс взрывчатки произошел у торгового центра «Галактика» в Петровском районе города.

«Ранения получили двое сотрудников скорой медицинской помощи: врач (мужчина) 1962 года рождения и фельдшер (женщина) 1972 года рождения», — уточнил Пушилин.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявила, что по Донецку и Горловке ВСУ выпустили 13 кассетных снарядов. Также на населенные пункты обрушились «натовские» снаряды калибра 155 миллиметров.

Фото: t.me/DNR_SCKK

ВСУ обстреляли деревню Грудскую в Брянской области

Украинские военные обстреляли деревню Грудскую в Севском районе, однако никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. Из-за атаки в населенном пункте оказалось нарушено электроснабжение.

«ВСУ обстреляли населенный пункт Грудская Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Утром 18 ноября ПВО сбило беспилотник ВСУ в регионе. Местные жители не пострадали.

Украинский беспилотник попытался атаковать Москву

В ночь на 19 ноября Российские средства ПВО пресекли атаку беспилотника на Москву, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Разрушений и пострадавших нет.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы», — заявил Сергей Собянин.

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА над Московской областью. В пресс-службе ведомства сообщили, что БПЛА сбили в 01:00 над Богородским городским округом.

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