В РФ создадут двухместный малозаметный истребитель: что об этом известно ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации

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Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») запатентовала многофункциональный двухместный малозаметный самолет, сообщает ТАСС. Что об этом известно, для чего предназначен?

Что известно про новый истребитель

В патенте говорится, что изобретение относится к области авиации, а именно — к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации.

«Изобретение предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов», — сказано в документе.

В описании изобретения говорится, что за счет широкой номенклатуры средств связи возможно использовать данный самолет в качестве воздушного пункта управления с обеспечением взаимодействия между авиационными и войсковыми формированиями.

«Возможность использования двухместного многофункционального самолета в качестве воздушного пункта управления с возможностью обеспечения взаимодействия между авиационными и войсковыми формированиями при решении боевых задач, проведения анализа информации, поступающей от собственных систем и внешних источников информации с последующей выдачей рекомендаций экипажу и команд самолетам группы, а также в качестве пункта управления беспилотными летательными аппаратами, достигается за счет широкой номенклатуры средств связи», — сообщается в документе.

Отмечается, что наиболее близкими к новому истребителю являются истребители семейства Су-30МК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители Су-30

Какой еще боевой самолет создадут в РФ

13 ноября глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что создание первого опытного образца российского однодвигательного истребителя Checkmate возможно до конца 2025 года.

«Я рассчитываю, что это (создание первого образца Checkmate. — NEWS.ru) произойдет до конца 2025 года. <...> Да, интересанты есть. <...> И могу сказать, за эти два года мы собрали и запросы. В том числе внесли определенные коррективы в проект, для того чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков», — сказал министр.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru отметил, что главные особенности Checkmate — это малозаметность и дешевизна по сравнению с западными машинами.

«Главная особенность истребителя Checkmate заключается в том, что это самолет пятого поколения с точки зрения малозаметности. Также стоит отметить, что самолет однодвигательный, то есть он достаточно дешевый в производстве. Это будет некий аналог истребителя Су-35», — пояснил эксперт.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru предположил, что Су-75 может оказаться в небе уже через 8-10 лет, потому что к 2025 году создадут только прототип истребителя.

«Я думаю, что через 8–10 лет Су-75 Checkmate встанет в производство и пойдет в серию. И этот самолет будет и у нас, и будет его экспортный вариант. Потенциал для этого у него большой», — подчеркнул Попов.

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