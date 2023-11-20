Российские военные поразили польскую артустановку «Краб» под Купянском МО: расчет САУ «Гиацинт-Б» уничтожил польскую артустановку «Краб» под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчет российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-Б» на Купянском направлении уничтожил артиллерийскую установку «Краб» польского производства, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, российские военные поразили скопление живой силы противника.

Расчет «Гиацинта-Б» работает как раз по польской самоходной гаубице «Краб». До нее 19 км. Результат передают разведчики. Столб белого дыма — все, что осталось от вражеской установки, — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, расчет САУ «Мста-С» уничтожил блиндаж с украинскими военными. Также при помощи артустановки «Гиацинт-С» российские военные поразили скопление живой силы противника.

По данным Минобороны, артиллерия работает в тесной связке с разведчиками в круглосуточном режиме. Последние дислоцированы на огневых позициях и там же выполняют боевые задачи.

Артиллерийский разведчик ВС РФ с позывным «Китай» рассказывал, что контрбатарейная борьба является одной из важнейших задач артиллерии. Также в числе составляющих успешного выполнения боевых задач военнослужащий назвал качественную маскировку и дисциплину.

Министерство обороны РФ ранее сообщало, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка в Днепропетровской области. По информации ведомства, ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ, а также еще два арсенала с оружием в Киевской и Житомирской областях.