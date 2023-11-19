Российский военнослужащий рассказал об особенностях работы артиллеристов Разведчик «Китай»: контрбатарейная борьба является важной задачей артиллерии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Контрбатарейная борьба является одной из важнейших задач артиллерии, заявил артиллерийский разведчик российских вооруженных сил «Китай», его слова приводит Министерство обороны РФ. Также в числе составляющих успешного выполнения боевых задач военнослужащий назвал качественную маскировку и дисциплину.

Одна из важнейших задач артиллерии — контрбатарейная борьба. Для разведчика это, кажется, обыденность. Но за скромными словами «подняли птичку, обнаружили и передали координаты цели, уничтожили и доложили» скрывается тяжелый труд. Военнослужащие порой работают 24/7, птичка висит в небе постоянно, а разведчики живут на огневых позициях и выполняют задачи, — рассказал военный.

Он отметил, что маскировка является одной из важных составляющих успешной работы, поскольку от этого зависят жизни подчиненных. Также в числе факторов успеха, по мнению «Китая», дисциплина, взаимовыручка и взаимоуважение.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка, расположенному в Днепропетровской области. ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Помимо этого, было уничтожено два арсенала с оружием в Житомирской и Киевской областях, а также склад топлива для военной техники противника в районе Выгоды в Одесской области. Кроме того, бойцы ВС РФ успешно поразили группу украинских пехотинцев в районе Артемовска, которая направлялась в сторону позиций российской армии.