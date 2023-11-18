Российские десантники поразили украинских пехотинцев под Артемовском Расчет ПТРК российских десантников поразил пехоту ВСУ в районе Артемовска

Фото: МО РФ

Российские десантники успешно поразили группу украинских пехотинцев в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Артемовска, которая выдвигалась в сторону российских позиций, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. После поражения личного состава противника расчет ПТРК сменил огневую позицию.

В районе Артемовска разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций группы украинских военнослужащих. Данные о противнике разведчики немедленно передали расчету ПТРК на позициях, который метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил вооруженную группу ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» поразил группу солдат ВСУ в зоне проведения спецоперации в момент выгрузки из автомобиля боекомплекта. По информации журналиста, по расположениям противника нанесли два удара, ликвидировано шесть солдат ВСУ.

До этого Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Как отмечалось в сообщении, техника западного производства поражена управляемой ракетой из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».