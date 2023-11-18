Российская армия нанесла удар по украинскому аэродрому Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме Лозоватка

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Российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины, а также еще два арсенала с оружием в Киевской и Житомирской областях.

На аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ. В районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российская армия ликвидировала склад топлива для военной техники ВСУ в районе Выгоды в Одесской области. Помимо этого, военные поразили цель противника около города Волчанска в Харьковской области и уничтожили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии.

Ранее подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ поразили на Херсонском направлении две лодки противника, зенитную установку ЗУ-23-2, а также скопление украинских бойцов около села Крынки. На Каховском направлении был уничтожен минометный расчет ВСУ.