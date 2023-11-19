В Госдуме прокомментировали новость о летчике ВСУ, перешедшем на сторону РФ Депутат ГД Журавлев: число сбегающих с Украины в Россию военных будет расти

Число сбегающих украинских военных в Россию будет расти в геометрической прогрессии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Таким образом он прокомментировал новость о летчике ВСУ, перешедшем на сторону РФ, депутат также призвал дождаться официального подтверждения этой информации от Министерства обороны.

Единственное, что точно могу сказать — число сдающихся в плен с украинской стороны в последние недели возросло многократно, причем, это не только рядовой состав, но и высшие офицеры. Начинают понимать, что приказы командования преступны, а им самим приготовлена исключительно роль пушечного мяса, которое без сожаления отправляют на убой. Уверен, что процесс будет шириться в геометрической прогрессии, тем более что многие делают это по идейным соображениям, говорят о том, что окончательно разочаровались в киевском режиме и изъявляют даже желание продолжить воевать уже на нашей стороне, — объяснил депутат.

Журавлев отметил, что в Сети появилось много сведений о перебежчике, которые не соответствуют действительности, например называют его фамилию — Воевода, однако это лишь название Telegram-канала, который первым опубликовал данные о летчике. Парламентарий порекомендовал дождаться официального подтверждения от Минобороны РФ.

Пока многое из того, что распространяется об этом пилоте, ни в какие ворота не лезет. Где-то называют его фамилию — Воевода, но это лишь название Telegram-канала, первым опубликовавшего сведения о перебежчике. Прочитал даже, что это, будто бы, вертолетчик с Ка-52, только вот у ВСУ таких машин нет, — подчеркнул Журавлев.

Ранее Алексей Журавлев заявил, что перешедшим на сторону России украинским военнослужащим необходимо сразу давать гражданство РФ. Он также добавил, что солдат ВСУ надо стимулировать к переходу.