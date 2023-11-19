В Херсоне второй раз за сутки прогремели взрывы «Зеркало недели»: новые взрывы прозвучали в Херсоне

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Взрывы прогремели вечером 19 ноября в Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, пишет издание «Зеркало недели». Это уже второе сообщение о взрывах в городе за текущий день.

Никаких подробностей происходящего издание не привело. При этом известно, что воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась. Днем власти города уже сообщали о взрывах. Подробности происшествия также не поступали.

Ранее военная администрация Киевской области сообщала, что в ночь на 19 ноября в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. По словам главы администрации Руслана Кравченко, сирены воздушной тревоги звучали на протяжении пяти часов, фиксировалась активная работа системы противовоздушной обороны.

Днем ранее глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о повреждениях объекта энергетической инфраструктуры. По его данным, на территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали. Как пояснил Братчук, повреждения получило административное здание. Один человек пострадал, он госпитализирован.