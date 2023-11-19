Российская армия оставила ВСУ без складов топлива для авиации Российская армия ликвидировала склады топлива ВСУ в Кировоградской области

Фото: МО РФ

Российская армия ликвидировала хранилища топлива для авиационной техники Вооруженных сил Украины в Кировоградской области, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, склады находились на аэродроме Канатово.

На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировограда, а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ, — указало МО.

Также ведомство заявило, что бойцы группировки «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовиков из спецназа «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным ведомства, атака была отражена южнее населенного пункта Кузьмино на Купянском направлении в ЛНР. В Минобороны уточнили, что за сутки на этом направлении российские военные нанесли огневое поражение пяти бригадам ВСУ.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка в Днепропетровской области. По информации ведомства, ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов ВСУ, а также еще два арсенала с оружием в Киевской и Житомирской областях.