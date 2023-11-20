В России придумали, как улучшить работу дронов в зоне СВО ЦКБР создал комплекс дальней цифровой связи «Метроном» для боевых FPV-систем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центре комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем «Метроном», который позволит значительно увеличить расстояние применения дронов и обезопасить боевые расчеты в зоне СВО. По словам генерального директора организации Дмитрия Кузякина, которые приводит ТАСС, новый комплекс уже прошел испытания, которые показали стабильную работу технологии на расстоянии в семь километров.

Пилоты боевых FPV-расчетов вынуждены рисковать и приближаться к зоне применения как можно ближе или искать возвышенности для нормальной работы. Это ставит под угрозу выполнение задачи и жизни наших бойцов. При этом враг отходит все дальше от линии боевого соприкосновения на достижимых для FPV направлениях, что приводит к необходимости еще сильней рисковать нашим расчетам. ЦКБР совместно с неравнодушными коллегами из других компаний был разработан комплекс дальней цифровой связи «Метроном», который решает поставленную задачу, — сообщил Кузякин.

Он отметил, что комплекс не использует дополнительные системы удлинения связи, которые нужно держать в воздухе в качестве ретрансляторов. По мнению Кузякина, новинка позволит изменить сами сценарии применения дронов в спецоперации, максимально обезопасив FPV-расчеты. Он подчеркнул, что за время проведения СВО на Украине не был потерян ни один боец или инструктор, подготовленный ЦКБР. В Центре приложат все усилия, чтобы так было и впредь.

Центр комплексных беспилотных решений базируется в подмосковном Жуковском, он является базовой организацией МФТИ и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Занимается разработкой и производством FPV-дронов, проводит обучение специалистов.

Ранее сообщалось, что на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова создали школу по обучению операторов дронов. В подразделении организовали производство ударных FPV-беспилотников, позволяющих наблюдать за ситуацией на поле боя «от первого лица».

Также стало известно, что российские военные начали использовать в ходе спецоперации новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». По словам представителя конструкторского бюро «Восток», уже начато мелкосерийное производство боеприпаса.