Стало известно, получит ли Украина обещанную помощь от США Журналист Быстрицкий: Украина не получит обещанной США помощи в полной мере

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Конгресс США планирует согласовать решение о помощи Израилю и Украине до католического Рождества 25 декабря, сообщил ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Однако, по его словам, помощь Киеву не будет такой же объемной, как прежде.

[Помощь Украине]Согласуют, потому что это серьезный момент. Здесь может быть найден компромисс, шансов на это немало. Республиканцы, конечно, борются с демократами, будут всячески их дискредитировать, но в какие-то критические моменты пока будут находить компромисс <...> Но такая помощь не будет полноценным восполнением ранее оказываемой Украине на регулярной основе, — сказал журналист.

При этом Быстрицкий считает, что члены Республиканской партии вряд ли смогут полностью лишить Украину поддержки. Тем не менее, продолжил журналист, вопросы с помощью Киеву будут решаться сложнее.

Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что предоставление дополнительной поддержки Украине и Израилю будет основным приоритетом до Рождества. По его словам, Конгресс США начнет работу над этим сразу после Дня благодарения 23 ноября.

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, ранее одобрила собственный законопроект, предполагающий выделение средств отдельно для Израиля за счет сокращения бюджета ряда ведомств. Однако в Белом доме и сенате, контролируемом демократами, отказались поддержать инициативу.