Стало известно, когда США могут одобрить помощь Украине и Израилю NBC: Конгресс США может одобрить запрос о помощи Украине и Израилю до конца года

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Чак Шумер

Демократы и республиканцы в Конгрессе США могут одобрить запрос администрации о выделении средств для помощи Украине и Израилю до конца года, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что предоставление дополнительной поддержки Украине и Израилю будет основным приоритетом до Рождества.

Я надеюсь, что нам удастся прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит того, на чем настаивает. Мы начнем работать над этим сразу же, как только вернемся к работе после Дня благодарения (выпадает на 23 ноября. — NEWS.ru), — сообщил Шумер.

Палата представителей, которую возглавляют республиканцы, ранее одобрила собственный законопроект, предполагающий выделение средств отдельно для Израиля за счет сокращения бюджета ряда ведомств. Однако в Белом доме и сенате, контролируемом демократами, отказались поддержать инициативу.

Ранее в сенате поддержали законопроект о финансировании работы правительства США, исключающий помощь Украине и Израилю. В Белом доме сообщили CNN, что американский президент Джо Байден готов подписать законопроект, если он не будет иметь негативных политических последствий и сохранит текущие уровни финансирования.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер называла несерьезным предложенный спикером сената Майклом Джонсоном план финансирования правительства, который не предусматривает выделения средств для помощи Украине и Израилю. По словам Жан-Пьер, законопроект является «рецептом для еще большего хаоса» и ведет к «очередным шатдаунам».