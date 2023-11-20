Минобороны сообщило о перехвате беспилотника в Подмосковье МО РФ: силы ПВО пресекли атаку БПЛА в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО пресекли атаку беспилотного летательного аппарата в Московской области, сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел поздно вечером 19 ноября. Никаких иных подробностей в ведомстве не привели.

19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Московской области, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе подмосковной Электростали. По данным столичного градоначальника. в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 19 ноября Собянин также сообщал об атаке беспилотника на Москву. Аппарат был сбит средствами ПВО над территорией Богородского городского округа на востоке Подмосковья. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника ранее пострадали три жителя Донецка. Как сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин, дрон сбросил взрывчатку около торгового центра. Ранения получили двое мужчин и одна женщина.