Три человека получили ранения при налете беспилотника на Донецк Кулемзин: двое мужчин и женщина ранены при сбросе дроном взрывоопасного предмета

Трое мирных жителей Донецка пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, дрон сбросил взрывное устройство у торгового центра.

В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе возле ТЦ «Галактика» ранены мужчины 1962 и 1974 года рождения, а также женщина 1972 года рождения, — написал градоначальник.

Накануне в результате обстрела Донецка в Кировском районе города погибла женщина. Еще пять человек получили ранения. До этого ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате, по словам мэра, получил ранение четырехмесячный мальчик. Малыша госпитализировали в Республиканский травматологический центр.

На прошлой неделе жертвой обстрела украинскими войска Петровского района Донецка стала 33-летняя мирная жительница. В Кировском районе города при ударе украинский войск погиб 70-летний пенсионер.

В Запорожской области российские военные сбили дрон ВСУ «Баба-яга». БПЛА был оснащен блоком Starlink, а также нес 20 кг пластида. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.