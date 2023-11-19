Российские войска отразили атаку «Азова»: новости СВО на вечер 19 ноября ВС России отразили атаку штурмовой группы «Азова» на Купянском направлении

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ

ВС России отразили атаку штурмовой группы «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ. Также в оперативных службах Херсонской области сообщили о пресечении российскими войсками высадки десанта ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 18 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Отражение атаки «Азова» и высадки десанта ВСУ

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе СВО. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли около 605 военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены украинский танк, четыре боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и Krab, орудие Д-30. Средствами ПВО были перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», сбит 31 беспилотник.

Кроме того, на аэродроме Канатово в Кировоградской области были уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. Также в районе Кировограда и населенного пункта Ольшаница Киевской области были поражены склады боеприпасов ВСУ.

Военнослужащие российской группировки «Центр» при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовиков из «Азова» на Купянском направлении южнее населенного пункта Кузьмино в ЛНР, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве указали, что за сутки на данном направлении ВС РФ нанесли огневое поражение пяти бригадам ВСУ.

Российские войска пересекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Большой Потемкин в Херсонской области, сообщили в оперативных службах региона. По их данным, в результате огневого поражения были уничтожены две лодки и 11 украинских военнослужащих.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Бомбы РБК-500, «Ланцеты» и F-16

Telegram-канал «Воин DV» сообщил, что российские военные впервые массово применили в зоне СВО разовые бомбовые кассеты (РБК-500). По информации канала, кассетные бомбы были использованы в районе населенного пункта Старомайорское. Минобороны РФ не комментировало данную информацию. Как сообщил военный эксперт Алексей Борзенко, кассетные боеприпасы обычно набиты элементами поражения, которые в какой-то момент разлетаются, каждый взрывается самостоятельно.

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все более серьезной угрозой для ВСУ, сообщило издание Business Insider. Авторы статьи отметили, что модифицированная версия беспилотника способна уклоняться от украинских бронированных противотанковых решеток и сетей против БПЛА.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказал мнение, что поставки истребителей F-16 на Украину поменяют ход конфликта. Спикер подчеркнул, что многоцелевой самолет — это авиационный комплекс, который позволит решать ряд задач. По словам Игната, F-16 могут использоваться для нанесения ударов по наземным, надводным и воздушным целям, а также для защиты территории страны от ракет и дронов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Авиационная бомба РБК-500

Переговоры России и Украины

Военкор Александр Сладков высказал мнение, что потенциальные переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса должны вестись без остановки боевых действий. По словам Сладкова, темой обсуждения может стать только капитуляция Украины.

Сладков также предположил, что власти Украины хотят вернуться во времена Минских соглашений, чтобы за счет прекращения огня выиграть время для накопления боевого потенциала. Корреспондент выразил уверенность, что времена этих «европейско-американо-украинских хитростей» прошли. По словам Сладкова, во время Минских соглашений ВСУ «жаловались на каждый пук ЛДНР», а сами «стреляли по Донбассу, причем по мирным».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу» усомнился, что страна сможет противостоять России 10–15 лет. По его словам, Украина не выстоит в долгосрочной перспективе, поскольку РФ тратит огромные средства на СВО.

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