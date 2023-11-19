«Это сверхзадача»: военкор объяснил, в чем важность взятия Авдеевки Военкор Сладков: взятие Авдеевки обеспечит ВС России маневренность

Фото: МО РФ

Взятие Авдеевки обернется для Вооруженных сил России сразу несколькими положительными последствиями, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. В частности, это обеспечит ВС РФ маневренность. Кроме того, взятие Авдеевки — «это продолжение освобождения Донбасса», что является «сверхзадачей», добавил военкор.

Мы такую маневренность себе обеспечим! Сейчас мы гоняем из Донецка в Горловку и Луганск через Макеевку и Енакиево (большой круг) или через Ясиноватую (обстреливаемая трасса) <...> Это ж продолжение освобождения Донбасса. Нам надо очищать наши города от врага, восстанавливать жилье и производство, возвращать беженцев домой, детей растить и воспитывать. Это сверхзадача, — написал Сладков.

Кроме того, противник будет отодвинут от Донецка, добавил военкор. ВСУ больше не будут стрелять по жилым кварталом и убивать мирных людей.

Для ВСУ потеря Авдеевки станет болезненным ударом по репутации, отмечал ранее Сладков. По его словам, это будет означать, что Украина не способна удержать города даже несмотря на то, что ей помогают 57 государств.