Украина заявила, что заставит Россию продлить транзит газа

Украина заставит Россию продлить транзит газа и подписать с ней договор, если Запад не позволит Москве запустить «Северный поток — 2», такое мнение озвучил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. По мнению эксперта, только давление на газопровод может изменить политику Кремля. Об этом он написал в статье для «Главреда».

Если Евросоюз, в частности Германия, займут жёсткую позицию по «Северному потоку — 2» как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, — заявил Гончар.

Он добавил, что Москва не рассматривает транзит газа через украинскую территорию. По его мнению, главная цель России в том, чтобы «обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем истечёт срок действия нынешнего договора».

Ранее глава Нацбанка страны Кирилл Шевченко сообщил, что Украина 24 ноября получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на $699 млн. Он добавил, что средства поступят на счета правительства и увеличат международные резервы страны. Шевченко отметил, что речь идёт об эквиваленте $699 млн.