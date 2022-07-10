Украина забеспокоилась из-за отставки Джонсона Daily Mail: Киев обеспокоен отставкой премьер-министра Британии Джонсона

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Борис Джонсон

Украинский дипломат Инна Совсун заявила, что Киев встревожила отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона, пишет Daily Mail. Она пояснила, что бывший глава правительства Соединённого Королевства поддерживал Украину. По её словам, украинские власти тревожит перспектива того, что новый премьер-министр может не разделять взгляды предыдущего руководства.

На Украине люди очень обеспокоены. Мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. В этом смысле Джонсон, безусловно, был большим другом, — рассказала Совсун.

Она при этом не стала называть кандидатуру, которая устроила бы Киев в рамках продолжения финансовой поддержки Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника из-за обострения противоречий между двумя странами из-за поставок российского газа, написала ранее британская газета Express. Речь идёт о турбине Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть «Газпрому» для восстановления транзита топлива по «Северному потоку».

Отмечается, что Мельник только усугублял процесс переговоров между Киевом и Берлином. По словам автора материала, Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы. Мельник неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей, например, он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».