Украина отказалась открыть гуманитарные коридоры, предложенные Россией

Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России, назвав его «неприемлемым» для украинской стороны. Такую позицию озвучила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук, сообщает ТАСС.

Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров, — сказала она.

Ранее по просьбе главы Франции Эммануэля Макрона, которую он высказал к президенту России Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, Вооружённые силы РФ с 10:00 объявили режим тишины. Также были открыты гуманитарные коридоры в ряде украинских городов, среди которых Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

В штабе добавили, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз будут бессмысленны, поскольку весь процесс будет контролироваться с помощью беспилотников.

Разговор Путина и Макрона, который состоялся 6 марта, длился 1 час 45 минут. Эта беседа стала четвёртой за последние 10 дней и 14-й с декабря 2021 года. В повестку телефонного разговора, посвящённого обстановке на Украине, вошли такие темы, как безопасность атомных электростанций, эвакуация гражданских из мест боестолкновений и ход переговоров с украинской делегацией.