Учёные обозначили симптомы лямбда-штамма коронавируса

На территории Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Эта мутация COVID-19 была распространена в Южной Америке. Британские учёные перечислили основные симптомы указанного штамма. Их слова передаёт газета Express.

Первоначально лямбда-штамм выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. Это произошло ещё в конце прошлого года. Как предполагают научные специалисты, данный вариант содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Однако доказательство того, что версия патогена ослабляет действие вакцин или вызывает более тяжёлое течение болезни, нет.

Медики перечислили симптомы, на которые всё же необходимо обращать внимание. В этом перечне обозначены: высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. До этого эксперты ВОЗ внесли четыре мутации коронавируса в список штаммов, вызывающих озабоченность: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Последний продолжает мутировать.

Ранее AstraZeneca сообщила, что начались испытания модифицированной вакцины от коронавируса, разработанной против штамма, впервые обнаруженного в ЮАР. Добровольцам уже ввели препарат. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Около 2250 человек из Великобритании, ЮАР, Бразилии и Польши примут участие в испытаниях. Первые данные станут известны в конце этого года. После этого препарат представят регуляторам для рассмотрения в качестве вакцины-бустера. Учёные считают, что такие вакцины опередят пандемию.