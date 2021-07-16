Учёные обнаружили «суперантитело» против коронавируса

Группа американских учёных обнаружила антитело, которое способно бороться с различными вариантами коронавируса. Об этом сообщает журнал Nature.

Специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 или SARS-CoV людей. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Исследователи составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов коронавируса и других инфекций из группы сарбековирусов. Оказалось, что одно из антител (S2H97) может прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и ликвидировать их в живых клетках.

Учёные подчеркнули, что сейчас нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, однако открытие «суперантитела» должно подготовить человечество к борьбе с другими мутациями вируса.

Ранее специалисты Университетского колледжа Лондона вместе со своими коллегами из исследовательских центров США нашли 203 симптома затяжного коронавируса. Выяснилось, что чаще всего люди жалуются на помутнение сознания, усталость, ухудшение слуха и зрения, тахикардию и галлюцинации. У некоторых переболевших возникла сексуальная дисфункция, недержание мочи, опоясывающий лишай, а также изменение менструального цикла.