Турецкая оппозиция укрепит отношения с Россией при победе на выборах

Фото: Kemal Aslan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сторонники Экрема Имамоглу, кандидата от светской оппозиционной Народно-республиканской партии, 2019 год

Турецкая оппозиция при победе на президентских и парламентских выборах собирается укрепить отношения с Россией на основе равноправия и конструктивного диалога, говорится в программе действий оппозиционного блока шести партий, озвученной в понедельник в Анкаре. В документе указано, что планируется развивать активное участие Турции в рамках организации «Черноморское экономическое сотрудничество» и ее превращения в крупнейший энергетический торговый центр (хаб) бассейнов Восточной Европы, Кавказа, Ближнего Востока и Африки.

Мы будем укреплять отношения с Российской Федерацией на основе принципа равноправия на институциональном уровне и путем конструктивного диалога, — говорится в сообщении.

Президентские и парламентские выборы состоятся 14 мая в этому году. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган является кандидатом на выборах от правящего «Альянса народа». Оппозиция пока не представила своего претендента, ожидается, что это произойдет 13 февраля.

Ранее представители ведущей оппозиционной Национально-республиканской партии Турции заявили, что получили угрозы от турецкой частной военной компании SADAT, которую также часто называют «личной армией» турецкого президента.

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