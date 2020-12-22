Турция ввела новые ограничения на работу отелей и ресторанов

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МВД Турции выпустило циркуляр, в котором разъясняется порядок работы отелей страны в период новогодних праздников.

Так, в ресторанах и отелях страны строго запрещено проведение любых развлекательных программ, в частности, вечеринок с ведущими, шоу, гала-ужинов и так далее, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Также запрещена реклама любых новогодних развлечений в общественных местах. Развлекательные программы не могут проводиться в течение всего дня, после 22:00 в отелях запрещена трансляция музыки.

Контроль над соблюдением указаний будет осуществляться путём проведения проверок, в случае нарушения администрация отелей может быть привлечена к уголовной ответственности.

Таким образом, Новый год в Турции возможно встретить своей семьёй или компанией, не образуя «крупных скоплений».

По данным АТОР, отели вернут гостям средства, если приезжающие заранее оплатили новогодние гала-ужины.

Как писал NEWS.ru, поток российских туристов в Турцию в следующем году может увеличиться до 25%. Такое мнение высказал глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя. Он выразил надежду, что РФ по-прежнему займёт первую строчку в негласном рейтинге стран, откуда приезжают отдыхающие. По его словам, в 2019 году республика приняла более 7 млн россиян и это был исторический рекорд.