Турция ввела новые ограничения на работу отелей и ресторанов

МВД Турции выпустило циркуляр, в котором разъясняется порядок работы отелей страны в период новогодних праздников.
Так, в ресторанах и отелях страны строго запрещено проведение любых развлекательных программ, в частности, вечеринок с ведущими, шоу, гала-ужинов и так далее,
Также запрещена реклама любых новогодних развлечений в общественных местах. Развлекательные программы не могут проводиться в течение всего дня, после 22:00 в отелях запрещена трансляция музыки.
Контроль над соблюдением указаний будет осуществляться путём проведения проверок, в случае нарушения администрация отелей может быть привлечена к уголовной ответственности.
Таким образом, Новый год в Турции возможно встретить своей семьёй или компанией, не образуя «крупных скоплений».
По данным АТОР, отели вернут гостям средства, если приезжающие заранее оплатили новогодние гала-ужины.
Как писал NEWS.ru, поток российских туристов в Турцию в следующем году может увеличиться до 25%. Такое мнение высказал глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя. Он выразил надежду, что РФ по-прежнему займёт первую строчку в негласном рейтинге стран, откуда приезжают отдыхающие. По его словам, в 2019 году республика приняла более 7 млн россиян и это был исторический рекорд.