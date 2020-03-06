https://static.news.ru/photo/d9499fa6-5f7d-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фуата Октая Фото: International Labour Organization/flickr.com

Анкара и Каракас подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно включает проведение совместных полицейских операций и обмен информацией и опытом в рамках борьбы и предотвращения терроризма и организованной преступности.

Экономические и политические связи между Турцией и Венесуэлой укрепляются, несмотря на санкции Вашингтона против южноамериканского государства, отмечает Nordic Monitor. 24 января в Анкаре по случаю 70-летия установления двусторонних отношений прошла встреча вице-президентов Турции и Венесуэлы Фуата Октая и Делси Родригес.

Ранее NEWS.ru писал, что целью Анкары стал стратегический порт в Джибути. Турция рассчитывает взять на себя управление вторым по значимости портом полуострова Сомали. Правовую основу для турецких инвестиций в африканскую страну устанавливает новое соглашение о морском сотрудничестве, подписанное властями двух стран.