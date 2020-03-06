Анкара и Каракас подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно включает проведение совместных полицейских операций и обмен информацией и опытом в рамках борьбы и предотвращения терроризма и организованной преступности.
Экономические и политические связи между Турцией и Венесуэлой укрепляются, несмотря на санкции Вашингтона против южноамериканского государства,
Ранее NEWS.ru писал, что целью Анкары стал стратегический порт в Джибути. Турция рассчитывает взять на себя управление вторым по значимости портом полуострова Сомали. Правовую основу для турецких инвестиций в африканскую страну устанавливает новое соглашение о морском сотрудничестве, подписанное властями двух стран.
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