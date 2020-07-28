Крупные энергетические корпорации в США несут ответственность за финансирование актов полицейского насилия в отношении меньшинств, утверждается в новом докладе левой исследовательской организации Public Accountability Initiative, которая изучает ситуацию с лоббистскими отношениями между бизнесом и политиками. Согласно её данным, крупные компании, которые и без того обвиняются в загрязнении окружающей среды и пренебрежении к здоровью рядовых американцев, финансируют мощнейшие полицейские фонды в крупных городах.

В исследовании Public Accountability Initiative речь идёт о таких городах, как Сиэтл, Чикаго, Вашингтон, Новый Орлеан и Солт-Лейк-Сити. По данным независимых исследователей, существующие в этих населённых пунктах полицейские фонды — частные отраслевые группы, которые финансово обеспечивают местные полицейские департаменты, — получают вливания от таких крупных энергетических корпораций, как Chevron, Shell, Marathon Petroleum и Wells Fargo.

Многие влиятельные компании, деятельность которых несправедлива в отношении окружающей среды, также являются покровителями тех департаментов полиции, которые терроризируют те самые сообщества, находящиеся в зоне риска из-за последствий загрязнения, — говорится в исследовании.

К числу «спонсоров» полицейского насилия эксперты Public Accountability Initiative относят не только нефтегазовые компании, но и частные коммунальные службы, а также финансовые учреждения, занимающиеся использованием топлива. Проблема вокруг полицейских фондов, отмечают исследователи, заключается в том, что они оплачивают обучение, вооружение и оснащение правоохранительных органов, однако будучи некоммерческими организациями, успешно избегают пристального внимания со стороны американской общественности.

Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Этот доклад проливает свет на то, как насилие полиции и системный расизм пересекаются с климатическим кризисом, — заявила Кэрролл Маффетт, президент Центра международного экологического права.

Исследование было опубликовано в тот момент, когда кризис, связанный с распространением коронавируса нового типа, вновь поднял проблемы загрязнения окружающей среды и подверженности темнокожего и коренного населения Америки хроническим заболеваниям. Это спровоцировало в их сообществах высокую смертность от COVID-19.

Так, как отмечал сотрудник американской экологической организации Third Way Джаред Девез, смертность «цветного» населения от коронавирусной инфекции связана со множеством причин, однако главная заключается в его подверженности загрязнению воздуха. Это, по оценкам эксперта, происходит потому, что в силу исторических факторов афроамериканцы живут ближе к зонам, где ведётся добыча горючих полезных ископаемых. Так, в докладе от 2017 года Национальной ассоциации содействия прогрессу «цветного» населения и Целевой группы по вопросам чистоты воздуха отмечается, что многие афроамериканские общины в США сталкиваются «с повышенным риском заболевания раком из-за выбросов токсичных газов». Более того, гарвардские эксперты выявили, что даже незначительное повышение токсичности воздуха влияет на увеличение числа жертв коронавируса нового типа.

Xinhua/Global Look Press

Безусловно, исследование Public Accountability Initiative выглядит политически тенденциозно. На фоне протестной волны в США критики стали всё громче говорить о том, что полицейские департаменты по всей стране «переобеспечены». На федеральном уровне на них тратится около $100 млрд ежегодно, сетуют независимые наблюдатели. Не менее критично общественное мнение относится и к энергетическим корпорациям, которые в рамках этого нарратива предстают как донорский столп ортодоксальной политической системы. Новые реалии свидетельствуют о переосмыслении в США не только правил применения полицейской силы, но и самой роли правоохранительных органов. Вопрос лишь в том, как это отразится на общей ситуации с безопасностью.