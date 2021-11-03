Сын убитого президента Гаити заявил о покушении на него

Сын убитого летом этого года президента Гаити Жовенеля Моиза заявил, что в день расправы над его отцом, 7 июля, группа неизвестных ему людей напала на него. Вооружённые люди открыли огонь по его машине, в которой также сидели жена и дочь. Об этом Моиз заявил в эфире радиостанции Metropole.

Мы попали в засаду, — пояснил он.

В настоящий момент Моиз-младший со своей семьёй живёт в другой стране. Он добавил, что обладает дополнительной информацией о случившемся в день убийства его отца.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит в собственной резиденции группой неизвестных 7 июля. Супруга президента находится в тяжёлом состоянии. По предположению местных властей, нападавшие были иностранцами. Возможными заказчиками убийства являются бывшие колумбийские военные. Расследование преступления продолжается. После преступления задержали свыше 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пять граждан США и пять сотрудников правоохранительных органов.

Судья Карл Дестин рассказал, что ведущие расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза официальные лица ответственных министерств неоднократно получали угрозы, теперь они вынуждены скрываться от возможной расправы со стороны неизвестных.