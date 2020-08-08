Страны Персидского залива требуют продления оружейного эмбарго против Ирана

https://static.news.ru/photo/d1f37f18-da36-11ea-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арабские монархии Персидского залива просят не отменять эмбарго на поставки вооружений в Иран. В ООН направлено соответствующее письмо.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, с посланием в ООН обратились страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в частности Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт и Катар.

Отмечается, что монархии убеждены, что эмбарго необходимо сохранить, поскольку «Иран продолжает вооружать отряды ополченцев и незаконных формирований» в странах региона.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна переживает сложнейший год из-за внешнего экономического давления и пандемии коронавируса.

Валютные переводы ограничены из-за введённых США мер. С другой стороны, проблемы с поступлением валюты в Иран осложнились из-за частично закрытых границ. Президент призвал ЦБ Ирана предупредить всех должников о необходимости возвращения валюты, выделенной для экспортных операций, и установить график выплат.