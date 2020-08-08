Страны Персидского залива требуют продления оружейного эмбарго против Ирана

Арабские монархии Персидского залива просят не отменять эмбарго на поставки вооружений в Иран. В ООН направлено соответствующее письмо.
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Отмечается, что монархии убеждены, что эмбарго необходимо сохранить, поскольку «Иран продолжает вооружать отряды ополченцев и незаконных формирований» в странах региона.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна переживает сложнейший год из-за внешнего экономического давления и пандемии коронавируса.
Валютные переводы ограничены из-за введённых США мер. С другой стороны, проблемы с поступлением валюты в Иран осложнились из-за частично закрытых границ. Президент призвал ЦБ Ирана предупредить всех должников о необходимости возвращения валюты, выделенной для экспортных операций, и установить график выплат.
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