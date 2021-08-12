В США оценили вероятность переговоров с Ираном по ядерной сделке

Руководство США считает, что вероятность возвращения к переговорам с Ираном по вопросу ядерной сделки крайне мала. Об этом сообщает Haaretz.

Итоги визита директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса в Тель-Авив были прокомментированы израильскими специалистами. Делегация из США заверила Израиль, что в Белом доме не рассматривают вариант благоприятного продвижения диалога с Ираном по вопросу ядерной энергетики. Издание подчёркивает, что израильская сторона просит США оказать помощь в противодействии силовой угрозы со стороны Тегерана.

Ранее сообщалось, что в США готовы возобновить переговоры с Ираном по вопросу «мирного атома». В частности, было заявлено, что Соединённые Штаты не желают отказываться от попыток договориться с Тегераном, несмотря на новые обвинения со стороны Белого дома. В свою очередь, Россия призвала участников переговорного процесса удвоить свои усилия по выработке договора о восстановлении ядерной сделки.