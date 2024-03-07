США признали, что проигрывают РФ информационную войну на целом континенте AFRICOM: США проигрывают России информационную войну в Африке

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости/kremlin.ru

Саммит Россия – Африка.

Американская пропаганда в странах Африки оказалась не столь эффективной, как российская, заявил глава Африканского командования ВС США (AFRICOM) Майкл Лэнгли на слушаниях в комитете сената по вооруженным силам. По его словам, Пентагон намерен удвоить усилия по насаждению собственной информационной повестки на континенте в ближайшие годы.

В последние годы позиция Российской Федерации заглушила позицию правительства США. Они сделали это посредством дезинформационных кампаний, — сказал американский генерал.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Госдеп США посредством головных обвинений в адрес РФ пытается скрыть неприглядную правду о собственных «грязных схемах» работы в Африке. Таким образом в посольстве отреагировали на публикацию американского дипведомства, в которой утверждалось, что российские спецслужбы распространяют дезинформацию о деятельности США и стран Европы на континенте. В Госдепартаменте также заявляли, что значительная часть «антизападной кампании» РФ направлена против инициатив в сфере здравоохранения.

В конце января в посольстве РФ в Кот-д’Ивуаре заявили, что США наращивают присутствие в странах Западной Африки, пытаясь занять ниши, которые там оставляют французские силы. Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе турне по африканским государствам заявил, что Соединенные Штаты направят $45 млн на «обеспечение стабильности» в регионе.